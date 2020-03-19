РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Сотрудники территориального отдела администрации Подольска контролируют проведение дезинфекционных работ в многоквартирных домах, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, введением режима повышенной опасности и на основании решения правительства Московской области, с 16 марта сотрудниками УК проводится ежедневная комплексная дезинфекция входных групп.

«Так, управляющая компания ООО «УК Дубровицы» проводит обработку поручней, перил, дверных ручек, панелей домофонов, полов в местах общего пользования многоквартирных домов поселков Дубровицы и Кузнечики. Сотрудниками территориального отдела «Дубровицкий» осуществляется контроль за выполнением данных работ», - сказал Боярко.

Он отметил, что дезинфекция проводится ежедневно с применением хлористых средств.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>