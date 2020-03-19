РИАМО – 19 мар. В деревне городского округа Серпухов в текущем году планируют построить фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), его спроектировали с учетом доступности для маломобильных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Мы уже определили адреса населенных пунктов, в которых планируется построить фельдшерско-акушерские пункты в 2020 году. ФАП в деревне Пущино – среди них. Мы сформировали земельный участок, а также выполнили инженерные изыскания», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В медицинском учреждении обустроят кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, создадут технические помещения и жилье для врача с отдельным входом. ФАП будут строить с учетом доступности для маломобильных групп населения.

В общей сложности в 2020 году в Московской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов для маломобильных групп населения в рамках национального проекта «Здравоохранение». В текущем году в регионе планируется завершить строительство 105 объектов социальной инфраструктуры.