РИАМО - 19 мар. Совместно с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения Москвы аэропорт Внуково провел дезинфекцию помещений и систем вентиляции и кондиционирования, сообщается на сайте воздушной гавани.
Обработка проводилась специальным средством «Миксамин-хлор».
«Ежедневно, два раза в сутки, проводится уборка всех площадей с применением дезинфицирующих средств «Дезактив-М» и «Абактерил», - отмечается в сообщении.
В залах ожидания установили более 50 стационарных диспенсеров с антисептиком.
Пассажиры, которые прибывают из стран с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса, идут по отдельному маршруту, для них выделили отдельные кабины паспортного контроля.
После паспортного контроля пассажиров проверяют в зоне карантинного контроля, им измеряют температуру, проводят анкетирование и осмотр. При подозрении на заболевание пассажира выводят из аэропорта по отдельному маршруту, где его ожидает машина скорой помощи, которая везет пациента в инфекционную больницу.
Также в аэропорту есть изолятор для временного содержания пассажиров с подозрением на коронавирус.
Кроме того, пассажирам измеряют температуру стационарными установками и по пути следования на вылет.
У сотрудников аэропорта проверяют состояние здоровья и измеряют температуру мобильными установками.
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