РИАМО - 19 мар. Совместно с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения Москвы аэропорт Внуково провел дезинфекцию помещений и систем вентиляции и кондиционирования, сообщается на сайте воздушной гавани.

Обработка проводилась специальным средством «Миксамин-хлор».

«Ежедневно, два раза в сутки, проводится уборка всех площадей с применением дезинфицирующих средств «Дезактив-М» и «Абактерил», - отмечается в сообщении.

В залах ожидания установили более 50 стационарных диспенсеров с антисептиком.

Пассажиры, которые прибывают из стран с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса, идут по отдельному маршруту, для них выделили отдельные кабины паспортного контроля.

После паспортного контроля пассажиров проверяют в зоне карантинного контроля, им измеряют температуру, проводят анкетирование и осмотр. При подозрении на заболевание пассажира выводят из аэропорта по отдельному маршруту, где его ожидает машина скорой помощи, которая везет пациента в инфекционную больницу.

Также в аэропорту есть изолятор для временного содержания пассажиров с подозрением на коронавирус.

Кроме того, пассажирам измеряют температуру стационарными установками и по пути следования на вылет.

У сотрудников аэропорта проверяют состояние здоровья и измеряют температуру мобильными установками.

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