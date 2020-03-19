РИАМО - 19 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не стоит паниковать из-за коронавируса, потому что Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», – сказал Мишустин.

По его словам, чтобы не допустить распространения коронавируса, власти России принимают активные меры и регулируют действия разных органов.

Глава правительства также подчеркнул, что все принятые меры продуманы и оправданы.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 222 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались девять тысяч заболевших, выздоровели более 84 тысяч пациентов. В России 147 отмечено случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из-за вспышки коронавируса отменили крупные мероприятия этого года: матчи баскетбольной Евролиги, чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, песенный конкурс «Евровидение» и крупнейшую в мире игровую выставку Е3. В Нью-Йорке отменился ожидаемый фанатами турнир UFC 249, на котором должны были биться российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсона.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>