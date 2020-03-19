РИАМО - 19 мар. Госжилинспекция Московской области создала оперативный штаб для контроля за дезинфекционной обработкой подъездов совместно с ассоциацией председателей сборно-монолитного каркасного домостроения и органами местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Отделения ассоциации собирают информацию об адресах, где работы по дезинфекции не проводятся либо проводятся ненадлежащим образом, после чего направляют сообщения в территориальные отделы надзорного ведомства.

«Инспекторы совместно с ОМСУ применяют меры воздействия на управляющие компании для выполнения поставленной задачи. Координирует работу штаба руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина», – говорится в сообщении.

Управляющие организации приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах с 16 марта. Это одно из противоэпидемических мероприятий в Подмосковье. Соответствующее решение приняло региональное правительство в связи с введением режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 220 тысяч случаев заражения данным типом вирусной инфекции. Скончались более 8,9 тысяч заболевших, выздоровели более 84 тысячи. В России выявили 147 случаев заболевания коронавирусом.

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