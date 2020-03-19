РИАМО - 19 мар. Медицинскую маску можно сделать своими руками, используя марлю, сложив ее в четыре слоя, рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», – сказал Викулов в эфире Радио Sputnik.

Он добавил, что такие самодельные марлевые маски будут одноразовыми, их можно использовать не более двух часов. Многие эксперты в социальных сетях рекомендуют пропитывать маски прополисом, эфирными маслами, однако это не обязательно, так как для защиты важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. Кроме того, на некоторые вещества у людей может быть аллергия.

Викулов отметил, чтобы обезопасить себя от инфекции, которые распространяются воздушно-капельным путем, нужно защищать и глаза.

По его словам, коронавирус может оказаться в организме при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки, поэтому глаза тоже нужно защитить, надев, например, «нулевые» очки или специальные медицинские очки. Подойдут и обычные солнцезащитные очки.

Медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах для профилактики вирусных инфекций.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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