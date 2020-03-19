РИАМО - 19 мар. Столичную аптеку (ООО «Маранта») оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Основанием для проверки послужили публикации в СМИ о том, что в аптеке нелегально сбывали рецептурные лекарственные препараты через интернет.

«Сотрудниками территориального органа оперативно осуществлен выезд по адресу, где находилась аптека. Несмотря на сопротивление сотрудников аптеки, изъяты лекарственные препараты, документы и электронные носители», - говорится в сообщении.

В ходе расследования удалось установить, что руководство аптеки постоянно торговало лекарствами, в том числе рецептурными, по интернету через курьера.

«Также установлено, что через данный интернет-сайт осуществлялись поставки лекарственных средств в клинику пластической хирургии «Медланж», где в 2018 году пострадали шесть человек, трое из которых скончались», - отмечается в материале.

Ранее Росздравнадзор уже проверял другую аптеку, принадлежавшую тем же владельцам, что привело к прекращению действия их лицензии.