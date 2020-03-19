РИАМО - 19 мар. Правительство России утвердило новый состав комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в оборонные предприятия страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Комиссия осуществляет контроль за приобретением важных для оборонной отрасли предприятий иностранными инвесторами», - отмечается в материале.

В состав комиссии вошли представители ФАС, ВПК, ФСБ, МЭРТ и Минэнерго. Ее возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Комиссия следит за тем, чтобы оборонное предприятие продолжало работать, а наработки по изготовлению оружия не передавались за пределы страны. За 2019 год комиссией были рассмотрены 29 заявлений на приобретение иностранными инвесторами стратегических предприятий, пять из них отклонили. А общая сумма согласования составила 1,19 триллиона рублей.

Так, в 2019 года по иску ФАС арбитражный суд признал незаконным вывод в офшоры акций волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь». Акции производителя специальных сталей и сплавов вернулись в российскую юрисдикцию.

Правительственная комиссия провела проверку и выяснила, что украинские инвесторы скрыли факт продажи акций предприятия «Красный Октябрь» в кипрские офшорные зоны через швейцарскую организацию «Red October International».

Мошенники проводили незаконную схему с 2013 по 2017 годы.