РИАМО - 19 мар. Группа «Би-2» сыграет 20 марта концерт в поддержку своих поклонников на платформе онлайн-кинотеатра Okko, который входит в экосистему Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой музыканты были вынуждены перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле», - говорится в материале.

Посмотреть онлайн-концерт можно будет бесплатно на странице b2.okko.tv. Шоу начнется в 19:00 по московскому времени.

Музыканты исполнят песни, вошедшие в программу тура NewBest. Также в процессе трансляции группа «Би-2» проведет Q&A-сессию, ответив на вопросы слушателей в прямом эфире.

Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko в соцсети «ВКонтакте».

Шура и Лева выберут самые интересные вопросы, а их авторы получат в подарок подписки от Okko на три месяца или один год. Количество призов ограничено.

«Несмотря на непростые времена и сложную ситуацию с распространением коронавируса, участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания», - добавляется в сообщении.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko составляет 12,3 миллиона человек.

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса — порядка 50 тысяч единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

В Okko полностью отсутствует реклама. Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.

За 2019 год оборот Okko вырос на 96% и составил 4,9 миллиарда рублей (оборот Okko в 2018 году — 2,5 миллиарда рублей). С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировались более 33 миллионов пользователей.