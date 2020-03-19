РИАМО - 19 мар. Полицейские в городском округе Чехов задержали 25-летнего уроженца Ярославской области, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра обнаружены и изъяты 12 полимерных свертков с порошкообразным веществом, который является наркотическим средством мефедроном. Общая масса наркотика составила около 12 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Также оперативники нашли восемь полимерных свертков с порошкообразным веществом, полимерный сверток с пятью таблетками и куски вещества растительного происхождения. Все вещества направили на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.