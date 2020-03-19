РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Представители организаций Балашихи на заседании в Торгово-промышленной палате округа поделились опытом внедрения антикоррупционных мер на предприятиях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В расширенном заседании, состоявшемся 18 марта, приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, президент ТПП Балашихи Анатолий Шестаков, председатель городского совета депутатов Геннадий Попов и представители предприятий округа.

«О своем опыте борьбы с коррупцией рассказала Светлана Тананова из компании «Капитал-Прок», где была создана стройная антикоррупционная система. На основе озвученного доклада выпустим методические материалы и будем раздавать их на предприятиях. У каждого работника должен быть определенный круг обязанностей, он должен нести персональную ответственность за свои поступки», - сказал Шестаков.

Он добавил, что хорошо построенная работа по противодействию коррупции в организации позволяет свести риск штрафа к минимуму. Это также дает имиджевые преимущества и создает деловую репутацию.

По словам Танановой, они разработали кодекс корпоративной этики работников и антикоррупционную политику организации.

«Гарантировать корректность работы каждого сотрудника директор не имеет возможности. Разработанный нами пакет документов освобождает руководителя от ответственности, потому что сотрудники изучают документы, антикоррупционную политику компании, подписывают, что не будут нарушать антикоррупционные правила. С этого момента персональная ответственность лежит на сотруднике», - подчеркнула Тананова.

Николай Черкасов отметил, что положительный опыт, полученный в балашихинской компании, могут использовать в Московской области.

Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства высока: на руководителя накладывается штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а на организацию - от 100 до 500 тысяч рублей. При этом руководитель может быть привлечен к ответственности в течение шести лет после совершения сотрудником правонарушения.

Балашихинская торгово-промышленная палата объединяет более 100 предприятий и организаций. Каждый член палаты получает именное свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.