РИАМО - 19 мар. Во всей сети цветочных супермаркетов «Цветочный ряд» усилили режим дезинфекции и приняли ряд мер по профилактике коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы компании «Цветочный ряд».

«Компания «Цветочный ряд» беспокоится о своих клиентах и сотрудниках. Регламентирован и принят целый ряд мер по профилактике коронавируса», - говорится в сообщении.

Сотрудникам, взаимодействующим с клиентами, выданы маски, средства личной гигиены. Во всех магазинах «Цветочный ряд» клиентов ждет высокий и безопасный сервис.

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Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.