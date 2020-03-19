РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Полицейские Подольска разыскивают женщину, подозреваемую в кражах из сетевых магазинов, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые граждане! Просим вас оказать содействие. Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск разыскивается женщина, подозреваемая в совершении краж в торговых центрах и сетевых магазинах на территории городского округа», - говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой или может сообщить о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(496)762-22-83.