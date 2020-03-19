РИАМО - 19 мар. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство трех домов по программе реновации на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета стройнадзора.

«Застройщиком жилых домов является Московский фонд реновации. Разрешения на строительство оформлены до конца 2021 – начала 2022 года», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В новых домах на 682 квартиры, общая площадь которых составляет 66,5 тысячи квадратных метров, предусмотрена улучшенная отделка, соответствующая стандартам реновации. Балконы и лоджии остеклят, на фасадах установят ниши под наружные блоки кондиционеров.

Входные группы сделают с просторным холлом, колясочной, помещением для консьержа с санузлом. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения. Территорию зданий благоустроят и озеленят: разместят на ней детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых, малые архитектурные формы.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. После того, как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор Мосгосстройнадзора составит программу проверок на весь период строительства, это около 14 проверок на каждом объекте», – подчеркнул Антосенко.

Он добавил, что к проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Такой подход обеспечивает безопасность и комфорт для новоселов.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.

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