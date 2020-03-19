РИАМО - 19 мар. Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2, используя материал пациента с Covid-2019 из России, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения», – сказал исполняющий обязанности директора НИИ, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Он добавил, что это заболевание является абсолютно новым, поэтому необходимо понять, как оно распространяется, как попало в Россию, и проследить его изменения. Исследование поможет разработать вакцину и противовирусные препараты.

Генетические данные отправили в международную базу данных, которую использует ВОЗ и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

На данный момент в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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