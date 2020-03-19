РИАМО - 19 мар. В 2019 году Сбербанк продемонстрировал устойчивый рост по основным направлениям работы в результате повышенного внимания к качеству клиентского опыта и постоянному развитию цифровых каналов обслуживания, сообщила журналистам заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова в ходе онлайн-конференции.

По словам Кирсановой, на сегодняшний день банк не наблюдает особых изменений в потребительском поведении в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Главное, к чему мы призываем, – никакой паники, наши сервисы продолжают работать бесперебойно, получить наличные при желании можно в любом банкомате или отделении Сбербанка. Но в то же время мы фокусируем наших клиентов на то, что безналичная оплата продолжает оставаться одной из самых удобных и доступных для наших клиентов», - сказала Кирсанова.

Для этого Сбербанк постоянно совершенствует сервисы сферы digital, делая свою среду удобной для всех категорий клиентов. На сегодняшний день число активных пользователей «Сбербанк Онлайн» превысило 60 миллионов человек. Согласно статистике, каждый пятый клиент Сбербанка практически не использует наличные, выбирая цифровые каналы обслуживания. Для таких клиентов доступны 128 банковских сервисов в режиме онлайн, включая одобрение и получение ипотечного кредита.

Так, зарплатные клиенты Сбербанка могут не заполнять анкету на выдачу ипотечного кредита и получить предварительное решение в течение пяти минут, 60% решений для остальных категорий клиентов принимается менее чем за час.

«Для держателей карт Сбербанка мы реализовали в мобильном приложении основные сервисные операции, такие как блокировка или активация карты. Сейчас не нужно ждать, пока пластиковая карта будет изготовлена на физическом носителе - ее сразу же можно активировать через приложение и добавить в сервисы бесконтактной оплаты. Это очень удобно. По нашей статистике, порядка 60% клиентов используют карту сразу после активации», - отметила Кирсанова.

Намного проще стало получать потребительские кредиты онлайн. Срок одобрения при подаче заявки онлайн более чем для 50% клиентов не превышает двух минут.

«Одни из самых популярных сервисов в мобильном приложении — досрочное погашение потребительского кредита и изменение даты платежа. Сегодня это можно сделать практически в два клика в любой день, когда вам это удобно. Также в приложении можно рефинансировать кредит онлайн», — рассказала Кирсанова.

Активно развивается транспортный эквайринг Сбербанка, на долю которого приходится около 30% всех оплат от пассажиропотока в общественном транспорте, а это практически 520 миллионов оплат картой. На сегодняшний день транспортный проект действует во всех городах Московской области. Одно из важных его преимуществ - скидка при оплате картой.

«Сбербанк активно совершенствует свои сервисы бесконтактной оплаты, предоставляя клиентам не только комфорт при совершении операций, но и возможность получать скидки. Для нас очень важно, чтобы жителям и гостям Московской области стало еще удобнее пользоваться общественным транспортом. Мы ожидаем, что пассажиры по достоинству оценят новую возможность сэкономить, оплачивая поездки бесконтактной банковской картой», - отметил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

В настоящее время 477 школ страны подключены к системе безналичной оплаты питания школьников «Ладошки», из них почти половина находится на территории действия Среднерусского банка. В Московской области эта программа реализована в 27 школах, и в ближайшие полгода Среднерусский банк планирует удвоить это количество.

Кроме того, Сбербанк продолжает активно развивать доступность финансовых услуг в городах и малых населенных пунктах. Так, 4 тысячи магазинов в городах и селах страны подключились к проекту «Агентская сеть», благодаря которому можно снять наличные деньги с карточки на кассе магазина - партнера проекта.

Из последних нововведений: упрощена система получения уровней в программе лояльности «Спасибо», теперь требуется соблюсти существенно меньше условий для перехода на следующую ступень, а лимит начисления бонусов в избранных категориях стал значительно выше.

По словам Кирсановой, в 2020 году Сбербанк продолжит работать над повышением удовлетворенности клиентов, развивать свои продукты и сервисы, а также работать над их выводом в онлайн.