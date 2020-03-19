РИАМО - 19 мар. В Московском регионе 24 марта температура воздуха днем прогреется до плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Во вторник, 24 марта, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется от минус 9 до минус 4 градусов, днем от плюс 2 до плюс 7 градусов», – отмечается в материале.

23 марта в Московском регионе ночью ожидается от минус 10 до минус 5, а днем – от минус 1 до плюс 4 градусов.

В выходные в Московском регионе значительно похолодает, пойдет снег. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс 2 градусов.