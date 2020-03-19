РИАМО - 19 мар. Жителям Московской области разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС РФ по Подмосковью о том, что в четверг ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

«В период с 13 часов до 21 часа 19 марта в Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

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