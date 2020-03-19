РИАМО - 19 мар. Все прибывающие в Россию граждане обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях, сообщает ТАСС.

Соответствующее постановления главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим на территорию России, незамедлительно сообщать о своем возвращении <…>, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте России», — говорится в документе.

Властям в регионах поручили обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию РФ, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

Также губернаторов обязали организовать контроль за соблюдением карантина и ежедневно предоставлять информацию в территориальные органы Роспотребнадзора.

Гражданам напомнили, что в случае ухудшения состояния необходимо срочно обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек.

В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался. В целях обезопасить своих граждан, было принято временно закрыть все границы РФ.

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