РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Свыше 1,6 тысячи дорожных ям устранили в Балашихе с начала текущего года, на территории округа работают восемь бригад рабочих, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Все ямы после устранения цифруются, чтобы мы могли закрыть их в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Отчет отправляем в Центр управления регионом Балашихи и Московской области. Мы работаем в плановом порядке, определенном администрацией округа, но отрабатываем и обращения граждан», - сказал заместитель директора учреждения «Благоустройство Балашиха» Евгений Сидашов.

Он добавил, что в текущем году ямочный ремонт начали проводить уже с 3 января. За это время на проезжих частях Балашихи устранили более 1,6 тысячи дорожных ям. Всего на территории городского округа работают восемь бригад рабочих, которые заделывают от 6 до 10 ям ежедневно.

Сотрудники организации в первую очередь обрабатывают обращения, которые поступают с портала «Добродел». С начала 2020 года жителями Балашихи было направлено в систему 750 заявок с фотографиями и скриншотами с видеорегистраторов. Более 400 из них уже рассмотрели и приняли меры для устранения зафиксированных ям.

Также учреждение сотрудничает с подписчиками интернет-сообществ и работает с социальными сетями, где жители Балашихи сообщают о ситуации на дорогах и возникающих на них неисправностях.

В 2020 году администрация Балашихи провела инвентаризацию улично-дорожной сети. Все зафиксированные ямы были зарегистрированы в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. В течение 2,5 месяцев рабочим удалось устранить уже больше половины случаев.