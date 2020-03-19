РИАМО - 19 мар. В четверг в столичных аэропортах зафиксировали порывы ветра 12-17 метров в секунду, а в Подмосковье – 13-18 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеовести».

«К полудню его скорость (ветра – ред.) в аэропортах московского аэроузла достигла 12-17 метров в секунду, а в Подмосковье порывы составляют 13-18 метров в секунду», – отмечается в материале.

Сильные порывы ветра будут наблюдаться в течение всего дня, ветер стихнет только ближе к ночи.

Синоптики рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не советуют укрываться под деревьями во время порывов ветра и парковать автомобиль под деревьями и рядом с хлипкими конструкциями. Родителям не стоит оставлять детей без присмотра.