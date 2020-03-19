РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В жилом комплексе «Новокрасково» в Люберцах к 1 сентября появится детский сад на 350 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В четверг глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход строительства нового детского сада.

«Садик рассчитан на 20 групп, 5 из которых – ясельные. Это особенно важно для жителей нового микрорайона, у большинства из которых есть маленькие дети. Здание современное, комфортное, с просторными комнатами», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в настоящее время в здании ведутся работы по чистовой отделке, заканчиваются наружные работы по устройству фасада здания. Выполнена планировка территории под благоустройство, обустраиваются пешеходные дорожки, проезды, а также другие элементы благоустройства.

Ружицкий также отметил, что учреждение строится за средства инвестора ООО «ЖСИ-Проект», работы идут в графике. Всего в этом году в городском округе Люберцы будут введены в эксплуатацию пять новых дошкольных учреждений.