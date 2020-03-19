РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы приостановлено проведение Единых дней диспансеризации и профосмотров, сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Старцев.

Данные меры связаны с введением в Московской области режима повышенной готовности.

«Уважаемые люберчане! Информацию о дальнейшем проведении в округе Единых дней диспансеризации и профосмотров мы разместим на официальном сайте больницы и в ее социальных сетях», - сказал Старцев. ⠀

Также он сообщил о введении ограничений на посещение пациентов, находящихся на круглосуточном лечении или наблюдении в условиях стационара.

«В период карантина прием передач для пациентов будет осуществляться в часы приема через администраторов в холлах стационарных отделений», - заключил Старцев. ⠀