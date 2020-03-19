РИАМО - 19 мар. Текущий март в Москве и Подмосковье претендует на звание самого теплого за всю историю наблюдений за погодой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За прошедшие дни марта средняя температура в Москве превысила норму на 7-8 градусов. С такими показателями март 2020 года претендует на самый теплый за всю историю наблюдений», – отмечается в материале.

Главное, чтобы по теплу не подвела последняя декада, ведь в выходные обещают небольшие морозы и снег.

Последний раз рекорд по теплу бил март 2007 года, когда среднемесячная температура на 6,6 градуса была выше нормы, тогда среднее значение месяца составило плюс 4,4 градуса.