РИАМО - 19 мар. Эксперты Роскачества протестировали 39 торговых марок томатного сока, и выявили, что лишь 14 из них соответствуют требованиям технического регламента, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По результатам исследования опережающему стандарту Российской системы качества соответствует сок 14 торговых марок», - отмечается в материале.

Роскачество установило, что четыре производителя добавили в сок сахар и не указали это ни в составе, ни в названии продукта. Восемь марок в наименовании продукта написали сок, хотя по физико-химическим показателям он соком не является.

Шесть производителей добавили в продукцию больше воды, чем нужно, это свидетельствует о восстановлении сока с нарушением технологий.

Ранее специалисты Роскачества порекомендовали россиянам внимательнее изучать информацию на упаковках, чтобы не быть обманутыми, ведь потребители могут купить некачественный продукт, если на нем написано «тушенка», а не «тушеная говядина».