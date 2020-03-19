РИАМО - 19 мар. Правительство России решило ввести отсрочку по аренде государственного и муниципального имущества и по страховым выплатам для малого и среднего бизнеса, сообщает Газета.ru.

На сайте Кабмина был опубликован соответствующий документ.

«Также временно отменяются все проверки, в том числе налоговые и таможенные», - говорится в материале.

Ранее власти заявляли, что будут поддерживать экономику во время распространения коронавируса.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался. В целях обезопасить своих граждан, было принято временно закрыть все границы РФ.

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