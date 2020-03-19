РИАМО - 19 мар. Японская компания Sony во время презентации новой игровой приставки PlayStation 5 рассказала о ее характеристиках и системной архитектуре, сообщает Газета.ru.

Презентацию выложили на YouTube-канале PlayStation, где главный архитектор консоли Марк Черни поделился подробностями системной архитектуры устройства, а также рассказал, какую она роль сыграет в будущем видеоигр.

«Новая приставка будет иметь 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 гигагерц», - отмечается в материале.

Также консоль будет оснащен видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью 10,3 терафлопса. Приставка будет способна загрузить два гигабайта данных всего за четверть секунды.

Черни отметил, что приставка получит сверхбыстрый SSD-накопитель с 825 гигабайтами памяти и дисковод 4К UHD Blu-Ray. Кроме того, в консоли будет предусмотрен режим обратной совместимости, поэтому она будет поддерживать другие игры предыдущих поколений PlayStation.

Вопреки ожиданиям, по мощности PS5 проигрывает своему главному конкуренту, консоли от компании Microsoft Xbox Series X: 32 вычислительных блока против 52, 10,28 терафлопсов мощности в сравнении с 12,1 у Xbox. Скорость чтения диска у PlayStation также ниже.