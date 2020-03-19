РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В общественном транспорте подмосковного Подольска ввели правила обязательной дезинфекции подвижного состава, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В общественном транспорте городского округа Подольск введены правила обязательной дезинфекции подвижного состава и другие меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, весь подвижной состав Автоколонны №1788 и предприятия «Подольский троллейбус» ежедневно выезжает на линии с полной двукратной (утром и вечером) обработкой салонов дезинфицирующими средствам, между сменами водители протирают поручни и сиденья», - говорится в сообщении.

Также проводится обязательный медицинский осмотр всех сотрудников предприятий транспорта, к работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ. Также 17 марта оплата проезда в общественном транспорте осуществляется только по безналичному расчету, наличные денежные средства к оплате не принимаются. Оплату можно произвести с использованием транспортной карты «Стрелка», банковскими картами, а также с помощью мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей.