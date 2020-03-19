РИАМО - 19 мар. Причиной смерти 79-летней женщины в Москве, которая была заражена коронавирусом Covid-2019, стал оторвавшийся тромб, сообщает столичный оперативный штаб.

Главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц рассказал, что направляющим на секцию диагнозом действительно была вирусная пневмония, но по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии, и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», - заявил Зайратьянц.

Он добавил, что на момент смерти изменений в легких женщины не было. У нее подтвердились тяжелые хронические заболевания: сахарный диабет, церебровасулярная болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек.

В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался. В целях обезопасить своих граждан, было принято временно закрыть все границы РФ. Запрет на въезд в государство для иностранцев будет действовать до 1 мая 2020 года.

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