РИАМО - 19 мар. Банк России с четверга приступает к продаже на внутреннем рынке иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка, сообщается на сайте регулятора.

Из-за повышенной волатильности на рынках ЦБ разработал механизм продаж, который призван усилить стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности.

«Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals», — говорится в сообщении.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.

Объем ФНБ на 1 марта 2020 года составлял почти 8,25 триллиона рублей, что было эквивалентно 123,145 миллиарда долларов.