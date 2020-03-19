РИАМО - 19 мар. Некрасовскую линию столичной подземки закроют с 20 по 24 марта, это связано с подключением инженерных коммуникаций новых станций метрополитена к действующей инфраструктуре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Движение поездов по Некрасовской линии метро временно приостановят. С 20 марта с 21:00 для пассажиров будут закрыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Розовая ветка возобновит работу во вторник, 24 марта, в 05:30», - говорится в сообщении

На время закрытия Некрасовской линии по маршруту от станции «Некрасовская» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро будут курсировать бесплатные автобусы. Наземные маршруты городского транспорта работают с 05:30 до 01:00. Сориентироваться на месте помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро, также на остановках повесят указатели.

После подключения инженерных коммуникаций будет возможным запуск нового участка «розовой» ветки метро. Вторая часть Некрасовской линии разгрузит юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. Запуск второго участка Некрасовской линии столичного метрополитена запланирован на март. На новом участке появятся станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».