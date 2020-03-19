РИАМО - 19 мар. Министерство культуры Московской области приостановило проведение акций «Читающий транспорт» и «Про героя» в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ведомства.

«Читающий транспорт» и «Про героя» приостановлены. Сроки возобновления акций зависят от ситуации в регионе», - сказал собеседник агентства.

В рамках акции «Про героя» можно было снять видеоролик о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны. Из собранных роликов планируется смонтировать фильм, который будет транслироваться на интерактивном панорамном экране в мемориальном зале нового музейного комплекса «Зоя».

Акция «Читающий транспорт» стартовала в Московской области в конце прошлого года. В рамках акции в 200 автобусах на спинках сидений разместили специальные карманы для книг, которые можно было почитать в дороге.

В конце прошлого года из китайского города Ухань начала распространяться новая коронавирусная инфекция. Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения, в России выявлено 147 случаев инфицирования.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В частности, комплексные меры санитарной безопасности усилили на транспорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

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