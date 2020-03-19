РИАМО - 19 мар. Президент России Владимир Путин призвал «быть готовыми к любому развитию событий» в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте kp.ru.

«Надо быть готовым к любому развитию событий», — заявил глава государства во время беседы с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в РФ и мире введены усиленные меры для борьбы с пандемией.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

В целях обезопасить своих граждан, было принято временно закрыть все границы РФ. Запрет на въезд в государство для иностранцев будет действовать до 1 мая 2020 года.

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