РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Постоянную дезинфекцию обязали проводить и водителей общественного транспорта Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В подмосковных Люберцах заработал штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В состав штаба вошли представители администрации городского округа, МУ МВД «Люберецкое», прокуратуры, территориального управления Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберцах, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лыткарине, а также медики. Провел заседание глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Особое внимание участники совещания уделили работе предприятий торговли.

«Сегодня в округе работают 428 единиц подвижного состава. В течение дня сотрудники транспортных компаний проводят обработку салона, сидений, дверей», - сказал начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Сергей Плитов.

С 17 марта весь общественный транспорт городского округа Люберцы переведен на безналичный расчет с помощью банковских карт и ЕТК «Стрелка».

«Особо хочу подчеркнуть, что, если у пассажира при себе нет карт, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрация городского округа Люберцы рекомендовало транспортным компаниям осуществлять бесплатную доставку таких людей до места назначения», - сказал Плитов.

С 16 марта во всех многоквартирных домах городского округа, а их более двух тысяч, управляющие компании начали проводить ежедневную дезинфекцию мест общего пользования – подъездов и входных групп. На информационных досках и официальных сайтах управляющих компаний размещены объявления с графиками проведения дезинфекции.