В связи с режимом особой готовности из-за коронавируса с 5 марта по указу мэра Москвы всем вернувшимся в столицу из Китая, Южной Кореи, Ирана и ряда европейских стран необходимо сесть на двухнедельный карантин, то есть никуда не выходить из дома: ни в магазин, ни на работу, ни на прогулку. При этом некоторые люди самоизолируются не из-за страха получить штраф, а по собственной воле. Москвичи на карантине рассказали РИАМО о том, почему оказались в самоизоляции и как теперь устроена их жизнь.

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Екатерина, 30 лет, специалист по корпоративной культуре:

«Мы с молодым человеком прилетели из Барселоны 8 марта. В этот же день его начальница написала, что в офис он не выходит. Во Внуково у трапа нас встречала доктор, всем пассажирам измеряли температуру.

МЫ решили сразу зайти в магазин У ДОМА и закупиться хотя бы на два дня, потому что понимали: в ближайшие время на улицу, скорее всего, не выйдем.

Как только мы приехали домой, ТО сразу же позвонили на горячую линию Минздрава. Девушка по телефону записала личные данные, адрес, номер рейса и прочую информацию. Сказали, что теперь нам никуда выходить нельзя. В течении двух дней курьер привез больничный, а мы подписали постановление о том, что ознакомлены с ситуацией. Врач нас не осматривал.

Еще нам сказали, что будут отслеживать по камерам, выходим ли мы из дома, и припугнули историей про парня, которому влетел штраф за нарушение карантина.

Моему молодому человеку позвонили из полиции и предупредили, что скоро зайдут проверить, дома ли мы. Через пару часов действительно прибыл участковый, сфотографировал наши лица, паспорта и больничные. По его словам, у них срабатывает особый сигнал, если человек, помещенный на карантин, выходит на улицу.

В первый день я написала небольшой пост в «Инстаграме» и сразу же получила кучу вопросов от знакомых и незнакомых людей. Кажется, мы были одни из первых, кто попал на карантин.

Поначалу люди не понимали, почему мы сидим дома, кто-то смеялся, но теперь поддерживают. Мы даже повесили календарь на холодильник – зачеркивать прожитые в заточении дни.

В изоляции мы работаем. Получается не так продуктивно, как в офисе. Зато нашлось время на сериалы, обучение, сон, готовку, разбор гардероба, книги. На романтику, в конце концов – у нас скоро свадьба, так что есть время закончить организацию. Правда, медовый месяц пока придется отложить.

У меня теперь четыре разных приложения доставки продуктов из супермаркетов. На днях мне привезли грунт и новые горшки, так что я пересадила свои цветы. Оказывается, в современном мегаполисе можно вообще не выходить из дома – тут тебе и онлайн-кинотеатры, и музеи с лекциями, и библиотеки!

Расстраивает только отсутствие движения. Мы стараемся тренироваться дома, но все равно состояние довольно статичное».

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Анастасия, бухгалтер, 24 года:

«Как только началась вся эта ситуация с коронавирусом, меня охватила безумная паника, ведь эта эпидемия намного масштабнее, чем предыдущие.

Хотя у меня нет никаких симптомов, я решила забаррикадироваться дома до тех пор, пока ситуация не стабилизируется полностью.

Так я живу уже больше месяца – работаю на дому и никуда не выхожу.

Каждый мой день начинается с мониторинга новостей в интернете. В России и по миру заболевших все больше, что сильно удручает. Стараюсь повышать иммунитет как могу: налегаю на витамин С и ем чеснок.

Когда мне пришла дорогая посылка с одеждой по почте, я не смогла ее забрать, так что пришлось платить штраф. Да и в целом сорвалось много планов на текущий месяц, от семейного ужина до поездки заграницу.

Я не пускаю к себе в квартиру никого с улицы, вдруг они ехали в метро с кем-то заразным?

Недавно друг, который забыл у меня куртку, хотел приехать и забрать ее, но я не позволила, и ему пришлось покупать новую.

Знакомые говорят, что я сошла с ума, но это лучше, чем слечь с коронавирусом. Пообщаться с друзьями можно и по телефону, а вместо прогулок в рассаднике инфекции можно просто открыть окно.

Шампуни и стиральные порошки я закупила заранее, а вопрос с едой помогает решить онлайн-доставка из магазинов или Delivery Club.

Позитивный момент – экономия и на общественном транспорте, и на развлечениях. Не считая трат на еду, вся моя зарплата остается при мне».

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Артур, 30 лет, офисный работник:

«На карантине я с 9 марта. Уйти на него было моим личным решением. Я возвращался из Испании через Австрию и вернулся домой на следующий день после того, как вышел указ о карантине. Накануне меня знобило, я списал это на прогулку по прохладной Вене, но решил перестраховаться. Позвонил по горячей линии, ко мне домой пришел дежурный врач из поликлиники и выписал больничный, осмотрев и померив температуру. Сказал, что желательно никуда не выходить и ни с кем не контактировать.

Я живу с женой, но ее не сажали карантин, сказали просто соблюдать меры безопасности – она продолжает выходить на работу. На ней – покупка продуктов и бытовые мелочи.

Сам я соблюдаю карантин, так как начитался статей о том, что все мы «на карандаше», и, если кто-то пренебрегает правилами, могут быть последствия.

Выхожу только в спортзал в медицинской маске, выбирая время, когда там нет посетителей.

Страха перед коронавирусом у меня нет. Главное – соблюдать предписания, а я и так всегда был очень чистоплотным. Всегда держу при себе антисептик. Друзья смеются по поводу моего карантина, но я не рискую с ними встречаться, так как у многих дети. С родителями держим связь по телефону.

Я начал смотреть сериал «Ходячие мертвецы», это актуально, учитывая, что люди массово превращаются в зомби из-за эпидемии. Также занимаюсь самообразованием и повышаю профпригодность, чтобы не отупеть на карантине.

Минус в том, что из-за больничного я получу лишь треть от зарплаты. Хорошо, что у меня есть накопления, а ситуации у людей бывают разные».

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Ирина, 55 лет, руководитель отдела кадров:

С 7 по 14 марта ко мне приезжала погостить родственница из Парижа. Когда я узнала о ситуации с карантином, то сама позвонила на горячую линию.

Неприятно удивило, что в Домодедово, когда я ее провожала, все таможенники были без масок. Мне больничный не дали, объяснив это тем, что должна была зафиксировать пребывание у себя иностранки из Европы, либо же ей придется звонить из Франции и подтвердить мои слова.

Тем не менее, мой работодатель разрешил мне остаться дома и работать удаленно две недели.

Выходить на улицу все равно приходится из-за собаки, которую нужно выгуливать. На всякий случай я выгуливаю ее рано утром или поздно вечером, когда на улице практически нет людей.

Недавно пришлось выбежать в маске в магазин, потому что прошли слухи о том, что люди скупают продукты и предметы быта.

В сетевых магазинах у дома я действительно увидела пустые прилавки, в том числе в отделе круп. Закупила 10 пачек мыла и регулярно мою руки. Я слышала, что во Франции некоторым приходится из-за дефицита просто ополаскивать их горячей водой.

Зато появилось время заняться домашними делами и сделать генеральную уборку. Ситуация с коронавирусом в целом меня не пугает, мы прошли и свиной грипп, и прочие инфекции. Рабочий персонал много где без масок, значит, все не так уж плохо. Единственное, я очень переживаю за свою пожилую маму, стараюсь с ней не контактировать и прошу регулярно измерять температуру».

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Валентин, 33 года, водитель такси:

«На карантине я нахожусь уже неделю. Сесть на него решил сам: я подвозил иностранца из Европы и забеспокоился, мало ли, вдруг он мог меня заразить. Позвонил на горячую линию, и мне сказали на всякий случай не выходить из дома.

Проблема в том, что я живу вместе с женой и двухлетним ребенком. Слышал, что риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать гигиену: носить маску, завести индивидуальную посуду, чаще мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения. И все же я решил перестраховаться, позвонил жене и попросил на пару недель переехать к моим родителям.

Перевел супруге накопления, а заказы на поездки пока не беру. Радует то, что в такой ситуации оказался я, а не жена, ухаживать за маленьким ребенком я бы не смог.

Сначала все это меня злило: как ни крути, ты узник в собственной квартире.

Но потом я понял, что по сути у меня каникулы, ведь нормального отпуска не было уже года три.

Можно спокойно посмотреть спорт-каналы и любимые сериалы, выпить пива, порезаться в игры в тишине. О том, что это карантин, напомнил только визит врача, который не выявил пока никаких тревожных симптомов. На всякий случай я каждый день меряю температуру, и пока все хорошо.

С бытом проблем нет – заказываю бургеры из «Макдональдса», мусор выбрасываю в мусоропровод, а на лестничную площадку выхожу в маске. А средств гигиены у нас дома хватит еще на два таких карантина.