РИАМО - 19 мар. В Москве проводят строительные работы более чем на 30 объектах улично-дорожной сети, до конца 2020 года завершат строительство четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«В настоящее время ведутся работы более чем на тридцати искусственных сооружениях улично-дорожной сети. Девятнадцать из них мы планируем сдать уже в этом году», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов добавил, что до конца года завершат строительство четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, дороги от МКАД до поселка Коммунарка с эстакадой и тоннелем, путепровода через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, проспекта Генерала Дорохова с двумя искусственными сооружениями.

Больше всего искусственных сооружений (девять) строят на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. По пять искусственных сооружений строят на развязке СВХ с Ярославским шоссе и на многоуровневой развязке на Киевском шоссе в районе ТПУ «Саларьево».