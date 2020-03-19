РИАМО - 19 мар. Президент России Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем, сообщает ТАСС.

Глава государства считает, что царь – это тот, кто сидит, смотрит и отдает приказы, «шапку примеряет и смотрится в зеркало».

«Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую», - сказал Путин.

По словам Путина, он никогда не думал, что будет у власти такое долгое время - два десятка лет.

«Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», - отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что у него есть чувство ответственности за то, что происходит и что будет происходить в стране.