РИАМО – 19 мар. Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в Instagram видео о том, как она проходила тест на коронавирусную инфекцию, передает Газета.ru.

Спортсменка выложила на своей личной странице в Instagram видеоролик с тестом на коронавирус, который дал отрицательный результат.

«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — написала Кузнецова.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском Ухане. Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, вылечились - более 84 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заражения.

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