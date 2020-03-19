РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Администрация Балашихи частично переводит своих сотрудников на дистанционное обслуживание населения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, принимать все обращения жителей округа будут в электронном виде или по почте, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Это решение было принято в рамках исполнения постановлений губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ и от 18.03.2020 №132-ПГ о введении режима повышенной готовности с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

«По всем возникающим вопросам можно обращаться на официальные ресурсы органов местного самоуправления Балашихи, не требующих личного посещения. Подать обращение (заявление, жалобу, предложение) в администрацию городского округа можно, заполнив в установленном порядке специальную форму на официальном сайте администрации в разделе «Обращения граждан» вкладка «Обращение гражданина (организации)», - говорится в сообщении.

Кроме того, можно отправить обращение в форме электронного документа по адресу электронной почты: ud@balashiha.ru или направить письменное обращение по почтовому адресу: 143900, Московская область, Балашиха, проспект Ленина, дом №11.

Более подробную информацию можно получить по телефонам единого диспетчерского контакт-центра: 8(495)521-67-67 (доб. 701, 5236, 5228, 5236, 5228, 5244), 8(495)525-40-67. Контактные телефоны органов администрации муниципалитета также размещены на официальном сайте: balashiha.ru