РИАМО – 19 мар. В меню одного из московских баров появился коктейль под названием «Коронавирус», его рекомендуют пить, когда возникает желание купить гречку, сообщает Газета.ru.

«При клинических испытаниях ни один официант не пострадал. Случаев заражения — ноль. Рекомендуется употреблять в случаях панической атаки, когда дикое желание приобрести гречку и туалетную бумагу непреодолимо», — сообщается на странице заведения в Instagram.

Тем временем российские власти рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Ранее Минпромторг распорядился отодвинуть столики в кафе и барах на расстояние метра друг от друга. Магазины должны не допускать очередей и других скоплений покупателей.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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