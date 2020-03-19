РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Новый завод по выпуску хлебобулочной продукции на территории технопарка «Сынково» в Подольске планируют открыть в мае, в настоящее время строительно-монтажные работы завершены, на 80% установлено оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Строительство нового завода по выпуску хлебобулочной продукции завершается на территории технопарка «Сынково» в Подольске. Новый хлебозавод будут выпускать более 15 видов хлебобулочных изделий для приготовления сэндвичей, гамбургеров и прочих булок для ресторанов быстрого питания. В настоящий момент завершены строительно-монтажные работы, на 80% установлено оборудование, ведется монтаж оставшегося оборудования и благоустройство территории. Завод планируется ввести в эксплуатацию в мае текущего года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Объем инвестиций в проект составит более 1,6 миллиарда рублей. Площадь здания – более 12 тысяч квадратных метров.

Мощность проекта – порядка 95 тонн готовой продукции в сутки. На первом этапе будет установлена линия мощностью до 48 тысяч продукции в час с возможностью расширения производства и увеличения до 72 тысяч. Комплекс будет включать производственные и вспомогательные помещения, в том числе склад бестарного хранения, помещение просеивания муки и сахара.

После пуска нового завода появится более 50 новых рабочих мест, а в дальнейшем здесь смогут найти работу около 100 жителей Подольска и соседних округов.