РИАМО - 19 мар. Российская актриса Наталья Бочкарева в своем Instagram-аккаунте дала подписчикам совет – переосмыслить жизнь, пока они находятся на карантине из-за коронавируса, сообщает Nation News.

«Думаю, у каждого из вас найдется куча жизненных моментов, которые нужно пересмотреть», – написала Бочкарева.

Актриса добавила, что не хочет призвать к определенным действиям, но советует своим поклонникам во время самоизоляции переосмыслить некоторые жизненные моменты.

Бочкарева отметила, что стоит избежать паники, и не забывать о кусочке чеснока утром.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено почти 219 тысяч случаев заражения. Скончались более восьми тысяч заболевших, выздоровели более 84 тысяч пациентов.



В России 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровело, один – скончался.

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