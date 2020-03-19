РИАМО - 19 мар. Работники поисково-спасательного отряда №7 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» освободили ястреба в Коломенском городском округе, который залетел в подъезд жилого дома, жизни птицы ничто не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

От диспетчера Центрального пункта пожарной связи Коломенского пожарно-спасательного гарнизона в ПСО №7 (С) «Мособлпожспас» поступил звонок с информацией о том, что в подъезд жилого дома залетела большая птица и дети боятся выйти на улицу.

«Когда мы прибыли на место, то увидели ястреба, который сидел на верхней ступеньке лестницы, ведущей на чердак. Спасатель и медик Роман Шавкун поймал птицу в течение нескольких минут и выпустил ее на волю», – сказал спасатель, старший смены Дмитрий Кузнецов.

Происшествие случилось в Коломне по адресу: улица Ленина, дом 86.

Кузнецов добавил, что после освобождения ястреб сел на ветку соседнего дерева.