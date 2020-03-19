РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Более 20 дорожных объектов очистили на территории городского округа Мытищи по предписаниям Главного управления административно-технического надзора Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

По предписаниям Госадмтехнадзора за месяц в городском округе Мытищи очищено больше 20 дорожных объектов. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают проверки содержания придорожных объектов на территории Московской области.

«По результатам проведенных проверок за неделю благодаря действиям инспекторов в Мытищах устранены различные нарушения. В основном, привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий. Наибольшее количество нарушений устранили в деревне Грибки, Еремино, селе Марфино. Также штрафы выписывались за состояние фасадов объектов дорожной инфраструктуры по адресу: Мытищи, улица Коммунистическая, ТЦ XL», - говорится в сообщении.

Из общего количества устраненных в Подмосковье нарушений по итогам проведенных проверок выдали предупреждения, то есть провели оперативную ликвидацию недочетов в сфере чистоты и порядка, до вынесения постановления и без штрафов.