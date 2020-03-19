РИАМО - 19 мар. В Московской области в 2019 году выдали порядка 1 миллиона листков нетрудоспособности в электронном виде, сообщил на заседании Мособлдумы управляющий Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрий Марков.

«Мы выписали уже порядка 1 миллиона больничных электронных листов и являемся лидерами в России по их количеству. Порядка 40% работодателей уже используют электронные листы и имеют совместную базу с нами по их зачислению», — сказал Марков.

Федеральный закон на оформление листков нетрудоспособности в электронном виде вступил в силу с 1 июля 2017 года.

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