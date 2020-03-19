РИАМО - 19 мар. Сотрудники МВД совместно с ФСБ России во взаимодействии с АО «Почта России» пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ — анаболических стероидов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На одном из интернет-ресурсов злоумышленники разместили объявление о продаже сильнодействующих веществ — перечень их наименований и стоимость. Сообщники, получив сведения о заказах, осуществляли фасовку и отправляли товар клиентам.

«В одном из столичных отделений почтовой связи двое подозреваемых были задержаны с поличным в тот момент, когда готовили к отправке в регионы РФ 48 посылок», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, точное наименование и вес препаратов будут установлены экспертами.

В ходе обыска в квартире подозреваемых полицейские обнаружили около 30 килограммов анаболических стероидов. Также изъяты упаковочный материал, чеки об оплате отправлений, журнал учета, электронная база данных покупателей, мобильные телефоны и ноутбук. Возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», — заключила Волк.