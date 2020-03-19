РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. В Домодедове обсудили меры предотвращения пожаров и подготовку к весеннему половодью и паводкам, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Меры предотвращения пожаров и подготовки к весеннему половодью и паводкам обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Домодедово. В частности, поднимался вопрос установки дымовых пожарных извещателей», - говорится в сообщении.

По данным управления территориальной безопасности, в 2019 году в Домодедове были зафиксированы 204 пожара. Большинство из них - в частном секторе.

«В преддверии дачного сезона в целях безопасности об установке противопожарных датчиков лучше позаботиться заранее», - отмечается в материале.