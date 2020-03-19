РИАМО – 19 мар. В правительстве России заявили, что в стране есть все необходимое для оказания медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

В стране развернуто более 55 тысяч инфекционных коек, из них свыше 12 тысяч – реанимационные и 396 – обсерваторы. Кроме того, уже подготовили 7,5 тысяч мельцеровских боксов.

«В больницах есть 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительство выделило средства для закупки дополнительного оборудования», - говорится в материале.

Лечить заболевших в России готовы 6 тысяч врачей-инфекционистов, почти 2 тысячи пульмонологов и более 18 тысяч медсестер.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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