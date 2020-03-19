РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. Возможность строительства приюта и проведение ряда других мероприятий для регулирования численности безнадзорных животных на территории Мытищ обсудили на совещании в селе Марфино, сообщается на сайте администрации горокруга.

18 марта в Марфине состоялась встреча с жителями в формате круглого стола на тему: «Проблемы и сложности реализации мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных в населенных пунктах Московской области». В мероприятии участвовали представители Минсельхозпрода Московской области, курирующего данные вопросы, начальник ГБУВ МО «Терветуправление №2», а также представители зоозащитных организаций.

«Марфино для встречи выбрали не случайно, так как самое большое количество обращений по этому вопросу поступает от жителей именно этой территории. Мнения жителей разделились. Одни требуют полного истребления бездомных собак, что категорически запрещено Федеральным законом №498 «Об ответственном обращении с животными», которым четко определен механизм регулирования их численности: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. А защитники животных настаивают на строительстве приюта для достойного содержания там бесхозяйных животных», - говорится в сообщении.

Поступило очень много конкретных предложений, которые можно и нужно обсуждать. Вопрос регулирования численности безнадзорных животных непростой, затрагивающий безопасность и здоровье людей. Представители всех учреждений продолжат активно заниматься им.