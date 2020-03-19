РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В магазинах подмосковных Люберец нет дефицита продуктов, все магазины обеспечены дезинфицирующими средствами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В подмосковных Люберцах заработал штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В состав штаба вошли представители администрации городского округа, МУ МВД «Люберецкое», прокуратуры, территориального управления Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберцах, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лыткарине, а также медики. Провел заседание глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Особое внимание участники совещания уделили работе предприятий торговли.

«Со всей ответственностью заявляю: никакого дефицита нет. Есть эмоциональный спрос, но не дефицит. Вместе с торговыми сетями мы ведем мониторинг цен и товарных запасов в розничных торговых предприятиях, поэтому жителям не стоит поддаваться панике», - сказал заместитель главы администрации округа Александр Семенов.

По его словам, в последнее время для искусственного нагнетания эмоций в популярных пабликах стали появляться посты о повышенном интересе населения к продовольственным товарам. Что касается соблюдения санитарных норм, то все магазины сегодня обеспечены дезинфицирующими средствами. Сотрудники постоянно проводят обработку тележек и входных дверей.

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